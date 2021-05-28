28 Mayıs 2021, Cuma

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: Son şampiyon Lakers Suns'a karşı 2-1 öne geçti! Los Angeles Lakers 109 - 95 Phoenix Suns

Son şampiyon Lakers Suns'a karşı seride öne geçti!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 28.05.2021 Giriş Tarihi: 28.05.2021

NBA play-off'larında , 'ı 109-95 yenerek ilk tur serisinde 2-1 öne geçti. 'ın all-star forveti , 34 sayı ve 11 ribaundla sahanın en etkili ismi oldu. 21 sayı, 9 asist, 6 ribaund üreten ve 20 sayı kaydeden galibiyette önemli rol oynadı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

NBA play-off'larına 3 maçla devam edildi. Uzun süreli sakatlıklar nedeniyle normal sezonu 7. sırada bitiren , eşitlikle girilen serinin 3. maçında 'ı ağırladı.

Batı'da 2. sırayı alan ve 11 yıl sonra play-off'lara yükselen Suns, mücadeleyi kaybederek ilk karşılaşmasını kazandığı seride 2-1 geriye düştü.

Son şampiyon Lakers'ın all-star forveti , 34 sayı ve 11 ribauntla sahanın en etkili ismi oldu. 21 sayı, 9 asist, 6 ribaunt üreten ve 20 sayı kaydeden galibiyette önemli rol oynadı.

Suns'ta 22 sayı, 11 ribaunt, bitime 35 saniye kala yaptığı faulle oyundan atılan ise 19 sayı, 6 asist üretti.

SONUÇLAR

-: 84-113 (0-3)

-: 109-95 (2-1)

-: 115-120 (1-2)

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