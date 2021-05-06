06 Mayıs 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberi: NBA'de Covid şoku!
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) corona virüsü şoku yaşanıyor. Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, 4 basketbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı. İşte diğer ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) forma giyen 4 oyuncu, yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandı.
NBA'den yapılan açıklamaya göre, 28 Nisan'dan bu yana 492 basketbolcuya uygulanan Covid-19 testlerinde 4 pozitif vaka tespit edildi.
Testi pozitif sonuçlanan adları açıklanmayan oyuncular, organizasyonun sağlık protokolleri doğrultusunda izin verilinceye kadar karantinada kalıyor.
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