29 Mayıs 2021, Cumartesi

BASKETBOL

Barcelona 84-82 Olimpia Milano (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Anadolu Efes'in finaldeki rakibi belli oldu!

Anadolu Efes'in finaldeki rakibi belli oldu!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 29.05.2021 Giriş Tarihi: 29.05.2021

'de () Final-Four müsabakasında ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İspanyol temsilcisi 84-82 kazandı ve temsilcimiz 'in finaldeki rakibi oldu.

Final Four mücadelesinde , EA7 'yu Higgins'in bitime 0.8 saniye kala bulduğu basketle 84-82 mağlup etti ve finalde 'in rakibi oldu.

Mücadelenin ilk periyodunu 27-24 önde kapatan Barcelona, ilk yarıyı da 51-42 önde geçti. 3'üncü periyotta farkı eritmeyi başaran EA7 Olimpia , son periyoda 71-67 önde girdi. Son periyotta daha iyi bir oyun ortaya koyan Barcelona, rakibine sadece 11 sayı şansı verdi ve maçtan 84-82 galip ayrıldı. Barcelona'da Mirotic 21 sayıyla mücadele ederken, EA7 Olimpia Milano'da Punter 23 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

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