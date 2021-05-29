Barcelona 84-82 Olimpia Milano (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Anadolu Efes'in finaldeki rakibi belli oldu!
Turkish Airlines EuroLeague'de (THY Avrupa Ligi) Final-Four müsabakasında Barcelona ile Milano karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İspanyol temsilcisi 84-82 kazandı ve temsilcimiz Anadolu Efes'in finaldeki rakibi oldu.
Turkish Airlines Euroleague Final Four mücadelesinde Barcelona, EA7 Olimpia Milano'yu Higgins'in bitime 0.8 saniye kala bulduğu basketle 84-82 mağlup etti ve finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu.
Mücadelenin ilk periyodunu 27-24 önde kapatan Barcelona, ilk yarıyı da 51-42 önde geçti. 3'üncü periyotta farkı eritmeyi başaran EA7 Olimpia Milano, son periyoda 71-67 önde girdi. Son periyotta daha iyi bir oyun ortaya koyan Barcelona, rakibine sadece 11 sayı şansı verdi ve maçtan 84-82 galip ayrıldı. Barcelona'da Mirotic 21 sayıyla mücadele ederken, EA7 Olimpia Milano'da Punter 23 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.
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