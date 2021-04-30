30 Nisan 2021, Cuma

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu!

F.Bahçe - G.Saray derbisinin tarihi belli oldu!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 Giriş Tarihi: 30.04.2021

Basketbol Süper Ligi'nde 30. haftada oynanacak olan Beko - Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu. 'den yapılan açıklamaya göre ligin son haftasında gerçekleşecek mücadele 4 Mayıs Salı günü oynanacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'nin 30. haftasındaki Beko-Galatasaray derbisi 4 Mayıs Salı günü yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde yapılan açıklamaya göre iki ekip, normal sezonun son haftasında 'nda mücadele edecek.

Karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.

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