Son dakika spor haberi: Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu!

Basketbol Süper Ligi'nde 30. haftada oynanacak olan Fenerbahçe Beko - Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu. TBF'den yapılan açıklamaya göre ligin son haftasında gerçekleşecek mücadele 4 Mayıs Salı günü oynanacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

ING Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasındaki Fenerbahçe Beko-Galatasaray derbisi 4 Mayıs Salı günü yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde yapılan açıklamaya göre iki ekip, normal sezonun son haftasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda mücadele edecek.

Karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.

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