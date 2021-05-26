Son dakika spor haberleri: Anadolu Efes'in yıldızı Vasilije Micic EuroLeague'de MVP oldu!
Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu Vasilije Micic, THY EuroLeague'de sezonun en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü kazandı. Micic, taraftarlar, medya mensupları ve başantrenörler ile kaptanların yer aldığı oylama sonucunda ödülü kazanan isim oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
THY EuroLeague'de 2020-21 normal sezonunun MVP'si Anadolu Efes'ten Vasilije Micic oldu. EuroLeague'de sezonun En Değerli Oyuncu Ödülü, temsilcilerimizden Anadolu Efes'in yıldızı Vasilije Micic'e gitti. Taraftarlar, medya mensupları ve ilk kez başantrenörler ile kaptanların yer aldığı oylama sonucunda Micic, bu büyük ödülü kazanan isim oldu.
Micic, 16.3 sayı ortalaması ile bu alanda sezonu 4. sırada bitirirken 4.8 asist ile de bu alanda 9. sırayı aldı. İki istatistik alanında da ilk 10'da yer alan 3 oyuncudan biri olmayı başardı. Verimlilik puanında da 17 ortalamayla kariyerinin en iyi sezonunu geride bıraktı.
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