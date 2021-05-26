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BASKETBOL

Son dakika spor haberleri: Anadolu Efes'in yıldızı Vasilije Micic EuroLeague'de MVP oldu!

EuroLeague'de sezonun MVP'si Micic
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 26.05.2021 Giriş Tarihi: 26.05.2021

'in yıldız oyuncusu , THY 'de sezonun en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü kazandı. , taraftarlar, medya mensupları ve başantrenörler ile kaptanların yer aldığı oylama sonucunda ödülü kazanan isim oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

THY 'de 2020-21 normal sezonunun MVP'si 'ten oldu. EuroLeague'de sezonun En Değerli Oyuncu Ödülü, temsilcilerimizden Anadolu Efes'in yıldızı Vasilije 'e gitti. Taraftarlar, medya mensupları ve ilk kez başantrenörler ile kaptanların yer aldığı oylama sonucunda Micic, bu büyük ödülü kazanan isim oldu.

Micic, 16.3 sayı ortalaması ile bu alanda sezonu 4. sırada bitirirken 4.8 asist ile de bu alanda 9. sırayı aldı. İki istatistik alanında da ilk 10'da yer alan 3 oyuncudan biri olmayı başardı. Verimlilik puanında da 17 ortalamayla kariyerinin en iyi sezonunu geride bıraktı.

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