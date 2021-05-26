26 Mayıs 2021, Çarşamba

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: Son şampiyon Lakers Suns'ı geçti seriyi eşitledi! | Los Angeles Lakers 109 - 102 Phoenix Suns

Son şampiyon Lakers seriyi eşitledi!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 26.05.2021 Giriş Tarihi: 26.05.2021

NBA play-off'larında son şampiyon , 'ı 109-102 yenerek ilk tur serisinde durumu 1-1'e getirdi. Lakers'ta 34 sayı, 10 ribaund kaydederken, ise 23 sayıyla galibiyette başrol oynadı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

NBA play-off'larına 3 maçla devam edildi. Batı Konferansı'ndaki eşleşmede son şampiyon Lakers, deplasmanda 'ı yenerek seride beraberliği yakalarken, 34 sayı, 10 ribaunt ile "double-double" yaparak takımının galibiyetine önemli katkıda bulundu.

Konuk ekipte Dennis Schröder 24, 23 sayıyla maçı tamamladı.

Suns'ta 'ın 31 sayısı takımının mağlubiyetini önlemeye yetmedi.

MAVERICKS, CLIPPERS'I YENEREK SERİYİ 2-0'A GETİRDİ

Batı Konferansı ilk tur eşlemesinde , deplasmanda 'ı 127-121 yenerek seride durumu 2-0'a getirdi.

Mavericks'te 39, . 28 sayı üretti.

Clippers'ta 41 sayıyla oynadı.

SONUÇLAR

-: 130-108 (2-0)

-: 102-109 (1-1)

Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks: 121-127 (0-2)

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