23 Mayıs 2021, Pazar

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: NBA'de play-off heyecanı başladı! | Brooklyn Nets 104 - 93 Boston Celtics

NBA'de Brooklyn'in yıldızları geceye damga vurdu
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 23.05.2021 Giriş Tarihi: 23.05.2021

NBA'de play-off heyecanı, oynanan 4 maçla başladı. , yıldızları , ve 'ın toplam 82 sayı attığı karşılaşmada sahasında 'i 104-93 yendi. Batı Konferansı'nda ise , deplasmanda 'ı 113-103 yenerek seride 1-0 öne geçti. İşte diğer detaylar... | Son dakika spor haberleri

Doğu Konferansı'ndaki play-off ilk tur eşleşmesinde ; , ve üçlüsünün 82 sayı attığı maçta sahasında 'i 104-93 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Nets'te Kevin Durant 32 sayı, 12 ribaunt ile "double-double" yaparken Kyrie Irving 29, James Harden 21 sayı ile oynadı.

'te 'un 22 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

DONCIC "TRIPLE-DOUBLE" İLE PLAY-OFF'A BAŞLADI

Batı Konferansı play-off ilk tur eşleşmesinde , deplasmanda 'ı 113-103 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Konuk ekipte , 31 sayı, 11 asist ve 10 ribaunt ile "triple-double" yaparak takımının galibiyetine önemli katkıda bulundu. 'te Tim Hardaway Jr. da 21 sayı üretti.

Clippers'ta 26 sayı, 10 ribaunt ile "double-double" yaptı.

SONUÇLAR

-: 109-107 (Uzatmada)

Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks: 103-113

Brooklyn Nets-Boston Celtics: 104-93

Denver Nuggets-Portland Trail Blazers: 109-123

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