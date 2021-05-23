Son dakika spor haberi: NBA'de play-off heyecanı başladı! | Brooklyn Nets 104 - 93 Boston Celtics
NBA'de play-off heyecanı, oynanan 4 maçla başladı. Brooklyn Nets, yıldızları Kevin Durant, Kyrie Irving ve James Harden'ın toplam 82 sayı attığı karşılaşmada sahasında Boston Celtics'i 104-93 yendi. Batı Konferansı'nda ise Dallas Mavericks, deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 113-103 yenerek seride 1-0 öne geçti. İşte diğer detaylar... | Son dakika spor haberleri
Doğu Konferansı'ndaki play-off ilk tur eşleşmesinde Brooklyn Nets; Kevin Durant, Kyrie Irving ve James Harden üçlüsünün 82 sayı attığı maçta sahasında Boston Celtics'i 104-93 yenerek seride 1-0 öne geçti.
Nets'te Kevin Durant 32 sayı, 12 ribaunt ile "double-double" yaparken Kyrie Irving 29, James Harden 21 sayı ile oynadı.
Celtics'te Jayson Tatum'un 22 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.
DONCIC "TRIPLE-DOUBLE" İLE PLAY-OFF'A BAŞLADI
Batı Konferansı play-off ilk tur eşleşmesinde Dallas Mavericks, deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 113-103 yenerek seride 1-0 öne geçti.
Konuk ekipte Luka Doncic, 31 sayı, 11 asist ve 10 ribaunt ile "triple-double" yaparak takımının galibiyetine önemli katkıda bulundu. Mavericks'te Tim Hardaway Jr. da 21 sayı üretti.
Clippers'ta Kawhi Leonard 26 sayı, 10 ribaunt ile "double-double" yaptı.
SONUÇLAR
Milwaukee Bucks-Miami Heat: 109-107 (Uzatmada)
Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks: 103-113
Brooklyn Nets-Boston Celtics: 104-93
Denver Nuggets-Portland Trail Blazers: 109-123
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