29 Nisan 2021, Perşembe
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Denver Nuggets'ta Nikola Jokic son saniyede maçı kazandırdı | Denver Nuggets 114-112 New Orleans Pelicans
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, sahasında New Orleans Pelicans'ı süper yıldızı Nikola Jokic'in son saniyede yaptığı blokla 114-112 mağlup etti.
NBA ekiplerinden Denver Nuggets forması giyen Nikola Jokic, takımını sırtlamaya devam ediyor. Sırp basketbolcu, takımının New Orleans Pelicans'ı 114-112 mağlup ettiği karşılaşmada yaptığı blokla takımına maçı kazandıran isim oldu.
Jokic, mücadeleyi 32 sayı, 8 asist, 7 ribaund, 3 top çalma ve 3 blokla tamamladı.
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