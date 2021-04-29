29 Nisan 2021, Perşembe

BASKETBOL

Denver Nuggets'ta Nikola Jokic son saniyede maçı kazandırdı | Denver Nuggets 114-112 New Orleans Pelicans

Jokic son saniyede maçı kazandırdı
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 29.04.2021

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) , sahasında New Orleans Pelicans'ı süper yıldızı Nikola Jokic'in son saniyede yaptığı blokla 114-112 mağlup etti.

NBA ekiplerinden forması giyen Nikola Jokic, takımını sırtlamaya devam ediyor. Sırp basketbolcu, takımının New Orleans Pelicans'ı 114-112 mağlup ettiği karşılaşmada yaptığı blokla takımına maçı kazandıran isim oldu.

Jokic, mücadeleyi 32 sayı, 8 asist, 7 ribaund, 3 top çalma ve 3 blokla tamamladı.

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