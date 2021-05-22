22 Mayıs 2021, Cumartesi

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: Karşıyaka Fenerbahçe'yi devirdi! | Fenerbahçe Beko 71 - 80 Pınar Karşıyaka (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Karşıyaka F.Bahçe'yi devirdi!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 22.05.2021 Giriş Tarihi: 22.05.2021

play-off yarı final ikinci maçında Pınar , deplasmanda 'yu 80-71 mağlup etti ve seride durumu 1-1'e getirdi. 3 galibiyet alan takımın finale yükseleceği eşleşmede, 3. maç 'de Karşıyaka'nın sahasında oynanacak. | Son dakika spor haberleri

play-off yarı final ikinci maçında Pınar , deplasmanda 'yu 80-71 mağlup etti. Pınar Karşıyaka bu sonuçla seride durumu 1-1 yaptı.

İki takımın da rahat sayı bularak başladığı mücadelede temsilcisi Tony ve Metecan Birsen'in 7'şer sayılık performansıyla rakibi karşısında üstünlük kurmayı başardı. Pınar Karşıyaka il çeyreğin sonlarında ürettiği 10-0'lık seriyle ilk periyotu 23-20 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte üstün oyununu devam ettiren İzmir temsilcisi, pota altından ve üç sayı çizgisinden kaydettiği sayılarla devre arasına 41-37 üstünlükle girdi.

Üçüncü periyoda karşılıklı basketlerle başlayan iki takım da etkili bir performans sergiledi. Fenerbahçe Beko, Tarık Biberoviç ve Guduric'in elinden bulduğu üçlüklerle üstünlük kurdu. Pınar Karşıyaka hücumda etkili performansına sürdürerek üçüncü çeyreği 64-59 galip bitirdi.

Mücadelenin son çeyreğine iyi başlayan ev sahibi üst üste sayılar bulsa da İzmir temsilcisi, rakibine isabetli üç sayılık basketlerle karşılık verdi. Periyotun son dakikaları çekişmeli bir mücadeleye sahne oldu. Mücadelenin son 2 dakikasına 6 sayı farkla önde giren Pınar Karşıyaka mücadeleden 80-71 üstünlükle ayrıldı.

Ev sahibi ekipte Danilo Barthel 15 sayıyla oynarken; konuk takımda Raymar Morgan 21 sayıyla müsabakayı tamamladı.

Fenerbahçe Beko ile Pınar Karşıyaka arasındaki serinin üçüncü maçı 24 Mayıs Pazartesi günü saat 19.30'da Pınar Karşıyaka ev sahipliğinde Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak. Seride 3 galibiyete ulaşacak takım finale çıkacak.

Ayrıca, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, karşılaşmayı salondan takip etti.

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