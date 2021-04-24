24 Nisan 2021, Cumartesi

BASKETBOL

Ender Arslan basketbolu bıraktı!

Ender Arslan basketbolu bıraktı!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 24.04.2021

'ın ve Türk basketbolunun önemli isimlerinden , basketbolu bıraktı. 38 yaşındaki isim son olarak 'un formasını giymişti.

formasını 323 kez terleten, 'nde 21 yılda 450 maça çıkan, bu maçlarda toplam 3000'in üstünde sayı, 1200'den fazla asist, 500'den fazla ribaund barajını aşan 'un oyuncusu parkeye veda etti. oynana OGM Ormanspor maçından önce düzenlenen törende Arslan, gözyaşlarına hakim olamadı. Farklı kulüplerde 6 lig şampiyonluğu, 2 , 1 Cumhurbaşkanlığı kupası kazanarak elde edilmesi güç başarılara sahip olan Arslan, Milli Takımlar düzeyinde ise Dünya İkinciliği'ne kadar yükselmesinin yanı sıra 'de 218 maça çıkıp 1250'den fazla sayı atmayı başardı.

Bugüne kadar bir çok başarıya imza atan Arslan için hazırlanan video tribündeki ailesini de duygulandırdı. Maç öncesi duygularını aktaran Arslan, "Tabi duygularım çok karışık. Son maçıma çıkıyorum. Uzun yıllar hep aynı güzel bir kariyerle oyunuma son veriyorum. Son maçım, sıradan bir maç olarak görüyorum. Son maçımdan keyif almak istiyorum. İlk planım ailemle güzel bir tatil yapmak, daha sonra antrenörlük planlarım var" dedi.
Bütün bu istatistikler Ender Arslan'ın kariyerinin öne çıkan başarılar arsında yer alırken, 2019 yılından beri Frutti Extra Bursaspor'da gösterdiği başarılı performansını 38 yaşında basketbolu noktaladı.

Frutti Extra Bursaspor tarafından kendisine, plaket, imzalı forma ve çivi sanatından kendinin fotoğrafı hediye edildi. Kendisine bugüne kadar yaptıkları için 1250'den fazla teşekkür, bundan sonrasında yapacakları için 3000'den fazla başarı dileyen Frutti Extra Bursaspor, parkenin bir daha böyle arslanı ender göreceğini açıkladı.

38 yaşındaki Ender Arslan Bursaspor'dan önce , , ve gibi takımların formasını giymişti.

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