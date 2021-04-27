27 Nisan 2021, Salı

BASKETBOL

LeBron James'in oyuncu kartına 5.2 milyon dolar!

LeBron James'in oyuncu kartına rekor fiyat!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 27.04.2021

Kariyerini 'in LA Lakers takımında sürdüren 'in çaylak döneminden kalma oyuncu kartı 5.2 milyon dolara satıldı.

Açık artırma platformu PWCC'den yapılan açıklamaya göre, Upper Deck tarafından piyasaya sunulan "Exquisite Rookie Patch" serisine ait kart, isminin gizli kalmasını isteyen bir koleksiyonere satıldı.

James'in tarafından draft edildiği 2003-2004 sezonunda yalnızca 23 adet üretilen ve oyuncunun imzasını taşıyan kartın, en yüksek fiyatlı oyuncu kartı rekoruna ortak olduğu belirtildi.

1951'den 1968'e kadar Amerikan Beyzbol Ligi (MLB) takımlarından New York Yankees'te oynayan Mickey Mantle'ın 1952 sezonuna ait Topps marka kartı, ocak ayında 5,2 milyon dolara satılarak rekoru kırmıştı.

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