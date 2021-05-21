21 Mayıs 2021, Cuma

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: Final Four öncesi Almanlardan skandal! Anadolu Efes...

Final Four öncesi büyük skandal!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 21.05.2021

'nın kentinde düzenlenecek olan öncesinde, Almanlar skandal bir harekete imza attı. 'in de mücadele edeceği organizasyonda Almanya, temsilcimizin kurucu üyeleri ve sporcu ailelerinin yaptığı vize başvurusunu reddetti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'de bu sezon heyecanı 'nın kentinde yaşanacak. bu sezon en başarılı 4 takımının mücadele edeceği organizasyon öncesi, Almanlar skandal bir harekete imza attı. Temsilcimiz 'in kurucu üyeleri ve sporcu ailelerinin yaptığı vize başvurusunu reddeden Almanlar, ayrıca EuroLeague'in yayıncı kuruluşu olan ve organizasyonu takip etmek isteyen basın mensuplarına da vize vermiyor.

EuroLeague yetkilileri ve Köln belediyesinin çabasına rağmen olumlu bir sonuç alınamazken, uluslararası bir organizasyonda gösterilen bu tavır büyük tepki topluyor.

Final Four'da ve oyuncuların aileleri organizasyonda bulunabilecekken Türk oyuncuların aileleri ve ülkemizin basın mensupları bulunamayacak.

Alınan bu karar Final Four'un başka bir ülkeye alınması çağrılarını da beraberinde getirdi.

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