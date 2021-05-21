Son dakika spor haberi: Final Four öncesi Almanlardan skandal! Anadolu Efes...

Almanya'nın Köln kentinde düzenlenecek olan EuroLeague Final Four öncesinde, Almanlar skandal bir harekete imza attı. Anadolu Efes'in de mücadele edeceği organizasyonda Almanya, temsilcimizin kurucu üyeleri ve sporcu ailelerinin yaptığı vize başvurusunu reddetti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

EuroLeague'de bu sezon Final Four heyecanı Almanya'nın Köln kentinde yaşanacak. Avrupa basketbolunun bu sezon en başarılı 4 takımının mücadele edeceği organizasyon öncesi, Almanlar skandal bir harekete imza attı. Temsilcimiz Anadolu Efes'in kurucu üyeleri ve sporcu ailelerinin yaptığı vize başvurusunu reddeden Almanlar, ayrıca EuroLeague'in yayıncı kuruluşu olan Bein Sports ve organizasyonu takip etmek isteyen basın mensuplarına da vize vermiyor.

EuroLeague yetkilileri ve Köln belediyesinin çabasına rağmen olumlu bir sonuç alınamazken, uluslararası bir organizasyonda gösterilen bu tavır büyük tepki topluyor.

Final Four'da İtalyan ve İspanyol oyuncuların aileleri organizasyonda bulunabilecekken Türk oyuncuların aileleri ve ülkemizin basın mensupları bulunamayacak.

Alınan bu karar Final Four'un başka bir ülkeye alınması çağrılarını da beraberinde getirdi.

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