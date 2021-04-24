24 Nisan 2021, Cumartesi

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: Brooklyn Nets'in yıldızı Kyrie Irving Müslüman olduğunu ve oruç tuttuğunu açıkladı!

Kyrie Irving Müslüman olduğunu ve oruç tuttuğunu açıkladı!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 24.04.2021

'de forması giyen yıldız basketbolcu , ramazan ayında tuttuğunu açıkladı. Boston maçı sonrası konuşan Irving, "Müslüman topluluğunun bir parçası olmaktan ve doğru şeyler yapıyor olmaktan mutluyum. Oruç da bunun bir parçası" dedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'nde () forması giyen basketbolcu , ramazan ayında Müslüman toplumun bir parçası olarak tuttuğunu söyledi.

Takımının 'i 109-104 yendiği maçın ardından yaptığı konuşmada Irving, oruç ibadetini Allah'a adayarak kutsanmış hissettiğini ifade etti.

Son dönemde "" olarak anılan Irving, "Bunu oyuna getirmek istemiyorum ama insanların çok sayıda soruları var. Evet, ben de Ramazan ayının bir parçasıyım Müslüman kardeşlerim. Söylemek istediklerim bunlar. Allah'a karşı hizmetimi adamaya devam ediyorum." dedi.

Irving konuşmasına şöyle devam etti:

"Müslüman topluluğunun bir parçası olmaktan ve doğru şeyler yapıyor olmaktan mutluyum. Oruç da bunun bir parçası. Gerçekten kutsanmış ve minnettar hissediyorum bunun bir parçası olduğum için."

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