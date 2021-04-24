Son dakika spor haberi: Brooklyn Nets'in yıldızı Kyrie Irving Müslüman olduğunu ve oruç tuttuğunu açıkladı!
NBA'de Brooklyn Nets forması giyen yıldız basketbolcu Kyrie Irving, ramazan ayında oruç tuttuğunu açıkladı. Boston maçı sonrası konuşan Irving, "Müslüman topluluğunun bir parçası olmaktan ve doğru şeyler yapıyor olmaktan mutluyum. Oruç da bunun bir parçası" dedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Brooklyn Nets forması giyen basketbolcu Kyrie Irving, ramazan ayında Müslüman toplumun bir parçası olarak oruç tuttuğunu söyledi.
Takımının Boston Celtics'i 109-104 yendiği maçın ardından yaptığı konuşmada Irving, oruç ibadetini Allah'a adayarak kutsanmış hissettiğini ifade etti.
Son dönemde "Ramadan Kyrie" olarak anılan Irving, "Bunu oyuna getirmek istemiyorum ama insanların çok sayıda soruları var. Evet, ben de Ramazan ayının bir parçasıyım Müslüman kardeşlerim. Söylemek istediklerim bunlar. Allah'a karşı hizmetimi adamaya devam ediyorum." dedi.
Irving konuşmasına şöyle devam etti:
"Müslüman topluluğunun bir parçası olmaktan ve doğru şeyler yapıyor olmaktan mutluyum. Oruç da bunun bir parçası. Gerçekten kutsanmış ve minnettar hissediyorum bunun bir parçası olduğum için."
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