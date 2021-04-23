23 Nisan 2021, Cuma

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: Dirk Nowitzki 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın elçisi oldu!

Nowitzki EuroBasket 2022'nin elçisi oldu!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 Giriş Tarihi: 23.04.2021

ekiplerinden ve 'nın efsane oyuncularından , 2022 'nın elçisi oldu. 42 yaşındaki Nowitzki, 'nda da global elçi olarak görev yapmıştı.

() ekiplerinden ve 'nın efsane oyuncusu , 2022 'nın () elçisi seçildi.

Nowitzki, Uluslararası Basketbol Federasyonunun () internet sitesinde yer alan açıklamasında, "EuroBasket 2022 elçisi olmak isteyip istemediğim sorulduğunda büyük bir memnuniyetle kabul ettim. O zaman geldiğinde tüm basketbol dünyası şampiyonayı izleyecek. NBA'den ve 'nın en iyi liglerinden birçok süper yıldız takımlarıyla birlikte orada olacak." ifadelerini kullandı.

Daha önce yedi kez Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele eden Nowitzki, 2005 yılında Almanya Milli Takımı ile gümüş madalya kazandı.

NBA kariyerinin tamamını Dallas Mavericks'te geçiren ve 2011'de şampiyonluk yaşayan Nowitzki, 2019'da emekli olmasının ardından FIBA Oyuncular Komisyonu Başkanlığı'na getirildi.

42 yaşındaki Nowitzki, 'nda da global elçi olarak görev yapmıştı.

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