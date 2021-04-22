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BASKETBOL

Son dakika spor haberi: NBA'de Covid şoku!

NBA'de Covid şoku!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 22.04.2021 Giriş Tarihi: 22.04.2021

'de Covid şoku yaşanıyor. Amerikan Basketbol Ligi'nde 3 basketbolcunun yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandığı açıklandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'den yapılan açıklamaya göre, 14 Nisan'dan bu yana 488 basketbolcuya uygulanan Covid-19 testlerinde 3 pozitif vaka tespit edildi.

Testi pozitif sonuçlanan oyuncular, organizasyonun sağlık protokolleri doğrultusunda izin verilinceye kadar karantinada kalıyor.

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