Son dakika spor haberi: NBA'de Covid şoku!

NBA'de Covid şoku yaşanıyor. Amerikan Basketbol Ligi'nde 3 basketbolcunun yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandığı açıklandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

NBA'den yapılan açıklamaya göre, 14 Nisan'dan bu yana 488 basketbolcuya uygulanan Covid-19 testlerinde 3 pozitif vaka tespit edildi.

Testi pozitif sonuçlanan oyuncular, organizasyonun sağlık protokolleri doğrultusunda izin verilinceye kadar karantinada kalıyor.

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