NBA'de Los Angeles Lakers, normal süresi 110-110 eşitlikle biten maçta Utah Jazz'i uzatma sonunda 127-115 yendi. Jazz'de, temsilcimiz Ersan İlyasova'nın 20 sayısı galibiyete yetmedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

NBA'e 6 maçla devam edildi. Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Los Angeles Lakers, konuk ettiği Utah Jazz'i uzatma sonunda 12 sayı farkla yenerek sezonun 35. galibiyetine ulaştı.

Lakers'ta Andre Drummond 27 sayı, 8 ribaunt, Dennis Schröder 25 sayı, 8 asist, 6 ribaunt, Kentavious Caldwell-Pope 25 sayı, 5 ribaunt, Kyle Kuzma 13 sayı, 6'şar asist ile ribaunt, Markieff Morris ise 10 sayı ve 12 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Bu sezon 15. kez kaybeden ve 42 galibiyetle konferans lideri konumunda bulunan Jazz'de ilk kez bir karşılaşmaya ilk 5'te başlayan milli basketbolcu Ersan İlyasova, 31 dakika süre aldığı mücadelede 8'de 6 üç sayı isabetiyle ön plana çıkarken, toplam 20 sayı, 5 ribaunt, 4 top çalma, 2 blok üretti. 33 yaşındaki oyuncu, 6 üç sayılık isabetiyle kariyer rekorunu da egale etti.

Utah Jazz'de çift hanelere ulaşan diğer oyuncular, 27 sayıyla Jordan Clarkson, 20 sayı, 14 asistle Joe Ingles, 19 sayıyla Bojan Bogdanovic ve 14 sayıyla Royce O'Neale oldu.

Gecede diğer alınan sonuçlar şu şekilde:

Washington Wizards-Detroit Pistons: 121-100

Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers: 106-96

Boston Celtics-Golden State Warriors: 119-114

Milwaukee Bucks-Memphis Grizzlies: 115-128

Phoenix Suns-San Antonio Spurs: 85-111

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