18 Nisan 2021, Pazar

BASKETBOL

Ersan'ın kariyer rekoru galibiyete yetmedi! Los Angeles Lakers 127-115 Utah Jazz (MAÇ SONUCU)

Ersan'ın kariyer rekoru galibiyete yetmedi!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 18.04.2021 Giriş Tarihi: 18.04.2021

'de , normal süresi 110-110 eşitlikle biten maçta 'i uzatma sonunda 127-115 yendi. 'de, temsilcimiz İlyasova'nın 20 sayısı galibiyete yetmedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'e 6 maçla devam edildi. temsilcilerinin mücadelesinde , konuk ettiği 'i uzatma sonunda 12 sayı farkla yenerek sezonun 35. galibiyetine ulaştı.

Lakers'ta 27 sayı, 8 ribaunt, Dennis Schröder 25 sayı, 8 asist, 6 ribaunt, -Pope 25 sayı, 5 ribaunt, 13 sayı, 6'şar asist ile ribaunt, ise 10 sayı ve 12 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Bu sezon 15. kez kaybeden ve 42 galibiyetle konferans lideri konumunda bulunan 'de ilk kez bir karşılaşmaya ilk 5'te başlayan milli basketbolcu İlyasova, 31 dakika süre aldığı mücadelede 8'de 6 üç sayı isabetiyle ön plana çıkarken, toplam 20 sayı, 5 ribaunt, 4 top çalma, 2 blok üretti. 33 yaşındaki oyuncu, 6 üç sayılık isabetiyle kariyer rekorunu da egale etti.

Utah Jazz'de çift hanelere ulaşan diğer oyuncular, 27 sayıyla , 20 sayı, 14 asistle , 19 sayıyla ve 14 sayıyla Royce O'Neale oldu.

Gecede diğer alınan sonuçlar şu şekilde:

-: 121-100

-Cleveland Cavaliers: 106-96

Boston Celtics-Golden State Warriors: 119-114

Milwaukee Bucks-Memphis Grizzlies: 115-128

Phoenix Suns-San Antonio Spurs: 85-111

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