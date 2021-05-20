20 Mayıs 2021, Perşembe

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: A Milli Kadın Basketbol Takımı, deplasmanda Sırbistan'a kaybetti!

Potanın Perileri deplasmanda mağlup!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 20.05.2021

, hazırlık maçında 'a 72-52 yenildi. Sırbistan'ın kentinde oynanan mücadelede, zorlu rakibine farklı mağlup oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ikili temas karşılaşmaları oynamak üzere 'da bulunan ay-yıldızlı ekip, rakibiyle ilk maçını yaptı.

kentinde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 34-29 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda Sırbistan'ın farkı açmasını önleyemeyen milliler, sahadan 20 sayı farkla yenik ayrıldı.

Ay-yıldızlılar 21 Mayıs Cuma günü Sırbistan ile bir kez daha karşı karşıya gelecek. Milliler, 22 Mayıs Cumartesi günü 'a dönerek çalışmalarını sürdürecek.

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