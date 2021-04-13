13 Nisan 2021, Salı
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Son dakika spor haberi: 76ers'i Furkan Korkmaz taşıdı!
NBA'de Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers, Dallas Mavericks'i 113-95 mağlup etti. Mücadelede, milli basketbolcumuz 20 sayı kaydederek yıldızlaştı. | Son dakika spor haberleri
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, Furkan Korkmaz'ın 20 sayı attığı maçta Dallas Mavericks'i 113-95 mağlup etti.
NBA'e 8 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda zirve mücadelesi veren 76ers, Mavericks deplasmanından galip ayrıldı.
76ers'ın all-star pivotu Joel Embiid, 36 sayı, 7 ribauntda sahanın en etkili ismi oldu. Üst üste ikinci maçında 20 sayı atan Furkan Korkmaz ayrıca 2 ribaund aldı ve 2 top çaldı.
Mavericks'te Luka Doncic 32 sayı, Dorian Finney-Smith 12 sayı, 11 ribauntla oynadı.
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