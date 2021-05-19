19 Mayıs 2021, Çarşamba
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Anadolu Efes seride öne geçti! Anadolu Efes 96-77 Beşiktaş Icrypex (MAÇ SONUCU-ÖZET)
ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final maçında Anadolu Efes sahasında Beşiktaş Icrypex’i konuk etti. Mücadeleyi lacivert-beyazlılar 96-77 kazandı ve seride 1-0 öne geçti.
ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Anadolu Efes, Beşiktaş Icrypex'i konuk etti.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma, Anadolu Efes'in 96-77'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Bu skorun ardından Anadolu Efes, seride 1-0 öne geçti. Seride 3 galibiyete ulaşan takım finale yükselecek.
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