12 Nisan 2021, Pazartesi

BASKETBOL

Cedi Osman'ın performansı galibiyet için yetmedi!

Cedi Osman'ın performansı galibiyet için yetmedi!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 12.04.2021

Amerikan Basketbol Ligi'nde () , ’a 116-109 mağlup oldu. ; 29 dakika süre alırken, 15 sayı, 3 ribaund ve 7 asistle oynadı. Milli basketbolcumuzun performansı galibiyet için yeterli olmadı. İşte ayrıntılar...

'de normal sezon 10 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu 'ın takımı , 'a 116-109 mağlup oldu.

Pelicans, Zion Williamson'ın 38 sayı, 9 ribaundluk etkili oyunu sayesinde Cavaliers deplasmanından galip ayrıldı. da 27 sayı, 8 asistle galibiyette önemli rol oynadı.

Cavaliers'ta 21, ve 19'ar sayı kaydetti. Milli basketbolcumuz Cedi Osman ise kenardan gelerek 15 sayı, 7 asist, 3 ribaund üretmesine rağmen yenilgiyi önleyemedi.

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