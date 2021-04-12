12 Nisan 2021, Pazartesi
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Cedi Osman'ın performansı galibiyet için yetmedi!
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, New Orleans Pelicans’a 116-109 mağlup oldu. Cedi Osman; 29 dakika süre alırken, 15 sayı, 3 ribaund ve 7 asistle oynadı. Milli basketbolcumuzun performansı galibiyet için yeterli olmadı. İşte ayrıntılar...
NBA'de normal sezon 10 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers, New Orleans Pelicans'a 116-109 mağlup oldu.
Pelicans, Zion Williamson'ın 38 sayı, 9 ribaundluk etkili oyunu sayesinde Cavaliers deplasmanından galip ayrıldı. Brandon Ingram da 27 sayı, 8 asistle galibiyette önemli rol oynadı.
Cavaliers'ta Dean Wade 21, Kevin Love ve Isaac Okoro 19'ar sayı kaydetti. Milli basketbolcumuz Cedi Osman ise kenardan gelerek 15 sayı, 7 asist, 3 ribaund üretmesine rağmen yenilgiyi önleyemedi.
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