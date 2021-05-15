15 Mayıs 2021, Cumartesi

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: Furkanlı 76ers liderliği garantiledi! | Philadelphia 76ers 122 - 97 Orlando Magic

Furkanlı 76ers liderliği garantiledi!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 15.05.2021

NBA'de 8 maç oynandı. Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, 'i 122-97 yenerek Doğu Konferansı'nda normal sezonu lider olarak bitirmeyi garantiledi. İşte diğer detaylar... | Son dakika spor haberi

NBA'e 8 maçla devam edildi. Philadelphia 76ers, Furkan'ın 10 sayı ve 6 ribaundla oynadığı karşılaşmada 'i 122-97 mağlup etti.

Doğu Konferansı'nda zirveyi alan 76ers'ta 20 sayı, 3 ribaund, 15 sayı, 3 asisd, ise 13 sayı, 11 ribaundla galibiyette pay sahibi oldu.

Play-off potasına giremeyen Magic'te, Ignas Brazdeikis 21 sayı, 6 ribaunt, R.J. Hampton ve de 12'şer sayıyla mücadele etti.

DALLAS MAVERİCKS PLAY-OFF'A YÜKSELDİ

Batı Konferansı ekiplerinden Dallas Mavericks, 'ı 114-110 yenerek sezonun 42. galibiyetini aldı ve play-off'a kalmayı garantiledi.

Mavericks'te 20 sayı, 11 asist ve 10 ribauntla "triple-double" yaparak yıldızlaşırken, 21 sayı, 2 asist ve 10 ribauntla oynadı.

'in 31 sayı, 4 asist ve 'in 26 sayı, 6 ribauntluk performansları Raptors galibiyeti için yeterli olmadı.

SONUÇLAR

-: 120-105

-Denver Nuggets: 91-104

Oklahoma City Thunder-Utah Jazz: 93-109

Philadelphia 76ers-Orlando Magic: 122-97

Dallas Mavericks-Toronto Raptors: 114-110

Houston Rockets-Los Angeles Clippers: 122-115

Memphis Grizzlies-Sacramento Kings: 107-106

Golden State Warriors-New Orleans Pelicans: 125-122

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