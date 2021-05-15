15 Mayıs 2021, Cumartesi

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: Tofaş - Beşiktaş maçında yine kural hatası iddiası!

Tofaş - Beşiktaş maçında yine kural hatası iddiası!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 15.05.2021 Giriş Tarihi: 15.05.2021

Basketbol Süper Ligi play-off ilk maçında ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden siyah beyazlı takım 92-90 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti. Sezon içinde karşı karşıya gelen bu iki takımın maçında kural hatası tartışması yaşanmıştı. Play-off ilk maçında da yeniden bir kural hatası olduğu iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Basketfaul'de kaleme alınan habere göre, - maçında, üçüncü çeyreğin bitimine 1:27 dakika kala hakemler, rakibinin ayağına takılıp yere düşen 'in kendisini yere attığı gerekçesiyle teknik faul verdi. Bu sırada 'nun çemberden dönen şutu var ve teknik faul çalındığı anda topun hiçbir takımın kontrolünde olmadığı tespit edildi.

Bu durumda hakemlerin önce teknik faulü attırması ve ardından top kontrolde olmadığı için ok yönüne göre oyunu başlatmaları gerekiyor. Nitekim teknik faulü attırıyor ve topu Beşiktaş'a veriyorlar. Topu Beşiktaş'a vermeleri için teknik faul verildiği sırada top Beşiktaş'ın kontrolünde olmadığı için ok yönünün Beşiktaş hücumunu göstermesi gerekiyor.

Periyodun kalan süresi içinde hava atışını gerektiren bir pozisyon olmuyor ve dördüncü periyoda yine Beşiktaş başlıyor.

Ok yönü kuralına göre periyod başında topu oyuna sokması gereken takım Tofaş'tı. Eğer daha önce belirtilen şekilde teknik faulden sonra top ok yönüne göre değil de, kontrole göre Beşiktaş'a verilmişse, o da yanlış bir karar.

Kurallara göre, bu kural hatası kapsamına girse de Tofaş, maçta herhangi bir itirazda bulunmadı.

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