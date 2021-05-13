Son dakika spor haberi: Transfer bombası! Aguero Barcelona'ya gidiyor

İspanyol devi Barcelona, sezon sonu İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'ye veda edecek olan Sergio Aguero ile anlaşma sağladı. Katalan medyasında yer alan habere göre, 33 yaşındaki futbolcu için Şampiyonlar Ligi finalinden sonra resmi açıklama yapılacak. | Son dakika spor haberleri

Barcelona kadrosunu gelecek sezon için hazırlamaya başlıyor. Katalan kulübünde yazın ilk transferi sezon bitimiyle Manchester City'ye veda edecek olan Sergio Agüero olacak.

Katalan gazeteleri Mundo Deportivo ve La Vanguardia, Barça'nın 33 yaşındaki yıldız ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Haberde Arjantinli golcünün 29 Mayıs'ta Chelsea ile Manchester City arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinden sonra açıklanacağı belirtildi.



THY EuroLeague'de normal sezonun sona ermesinin ardından 'Yılın En İyi Savunma Oyuncusu' ödülü sahibini buldu. Anadolu Efes'in play-off'ta saf dışı bıraktığı Real Madrid'in yıldız basketbolcusu Walter Tavares, 'Yılın En İyi Savunma Oyuncusu' ödülüne layık görüldü.

2.21 boyundaki 29 yaşındaki dev pivot, bu sezon maç başına 11.4 sayı 8 ribaund 1.8 blok ortalamalarıyla oynamıştı.

DİĞER

BASKETBOL HABERLERİ