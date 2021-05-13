13 Mayıs 2021, Perşembe

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: Transfer bombası! Aguero Barcelona'ya gidiyor

Transfer bombası! Aguero o takıma gidiyor...
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 13.05.2021

devi , sezon sonu ekibi 'ye veda edecek olan ile anlaşma sağladı. Katalan medyasında yer alan habere göre, 33 yaşındaki futbolcu için finalinden sonra resmi açıklama yapılacak. | Son dakika spor haberleri

kadrosunu gelecek sezon için hazırlamaya başlıyor. Katalan kulübünde yazın ilk transferi sezon bitimiyle 'ye veda edecek olan Sergio Agüero olacak.

Katalan gazeteleri ve , 'nın 33 yaşındaki yıldız ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Haberde Arjantinli golcünün 29 Mayıs'ta ile Manchester City arasında oynanacak finalinden sonra açıklanacağı belirtildi.


THY EuroLeague'de normal sezonun sona ermesinin ardından 'Yılın En İyi Savunma Oyuncusu' ödülü sahibini buldu. 'in play-off'ta saf dışı bıraktığı 'in yıldız basketbolcusu , 'Yılın En İyi Savunma Oyuncusu' ödülüne layık görüldü.

2.21 boyundaki 29 yaşındaki dev pivot, bu sezon maç başına 11.4 sayı 8 ribaund 1.8 blok ortalamalarıyla oynamıştı.

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