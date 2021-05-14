15 Mayıs 2021, Cumartesi
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NBA ekibi Miami Heat Ömer Faruk Yurtseven'i kadrosuna kattı
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Miami Heat, Türk basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Miami ekibi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Türk basketbolcuyla sözleşme imzalandığını açıkladı.
Geçtiğimiz sezon ABD G-League takımlarından Oklahoma City Blue forması giyen 22 yaşındaki basketbolcu, 14 kez sahada yer aldı. Ortalama 21 dakika takımının formasını terleten oyuncu, 15,2 sayı, 9,3 ribaunt, 1,5 asist ve 1.,6 blok ortalamalarını tutturmuştu.
Ömer Faruk Yurtseven Türkiye'de Fenerbahçe forması giymişti.
OFFICIAL: The Miami HEAT have signed center Ӧmer Yurtseven.— x - Miami HEAT (@MiamiHEAT) May 14, 2021
More info - https://t.co/AXjjxh5Hg4 pic.twitter.com/HnHbeWe493
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