15 Mayıs 2021, Cumartesi

BASKETBOL

NBA ekibi Miami Heat Ömer Faruk Yurtseven'i kadrosuna kattı

Miami Heat Ömer Faruk Yurtseven'i kadrosuna kattı
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 14.05.2021

() takımlarından , Türk basketbolcu 'i kadrosuna kattığını duyurdu.

ekibi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Türk basketbolcuyla sözleşme imzalandığını açıkladı.

Geçtiğimiz sezon ABD G-League takımlarından forması giyen 22 yaşındaki basketbolcu, 14 kez sahada yer aldı. Ortalama 21 dakika takımının formasını terleten oyuncu, 15,2 sayı, 9,3 ribaunt, 1,5 asist ve 1.,6 blok ortalamalarını tutturmuştu.

'de forması giymişti.

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