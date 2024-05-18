Manisa BBSK 74-83 Beşiktaş Emlakjet (MAÇ SONUCU-ÖZET) Beşiktaş'ın rakibi F.Bahçe Beko!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Emlakjet, Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Manisa Büyükşehir Belediye Spor'a konuk oldu. Bu mücadeleyi 83-74 kazanan siyah-beyazlı ekip yarı finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 18.05.2024- 22:44 Güncelleme Tarihi: 18.05.2024- 22:45