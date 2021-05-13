13 Mayıs 2021, Perşembe
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2.21 boyundaki 29 yaşındaki dev pivot, bu sezon maç başına 11.4 sayı 8 ribaund 1.8 blok ortalamalarıyla oynamıştı.
Son dakika spor haberi: Euroleague'de yılın savunmacısı belli oldu!
THY Euroleague'de, normal sezonun bitmesiyle birlikte en iyi savunmacı ödülünü kazanan kişi de belli oldu. Buna göre Real Madrid'in başarılı uzunu Walter Tavares yılın savunmacısı oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
THY Euroleague'de Normal Sezonun En İyi Savunmacısı ödülü, Real Madrid'in yıldız oyuncusu Walter Tavares'in oldu.
Anadolu Efes'in play-off'ta saf dışı bıraktığı Real Madrid'in yıldız basketbolcusu Walter Tavares, 'Yılın En İyi Savunma Oyuncusu' ödülüne layık görüldü.
2.21 boyundaki 29 yaşındaki dev pivot, bu sezon maç başına 11.4 sayı 8 ribaund 1.8 blok ortalamalarıyla oynamıştı.
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