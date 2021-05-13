13 Mayıs 2021, Perşembe

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: Euroleague'de yılın savunmacısı belli oldu!

Euroleague'de yılın savunmacısı belli oldu!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 13.05.2021

THY 'de, normal sezonun bitmesiyle birlikte en iyi savunmacı ödülünü kazanan kişi de belli oldu. Buna göre 'in başarılı uzunu yılın savunmacısı oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

THY 'de Normal Sezonun En İyi Savunmacısı ödülü, 'in yıldız oyuncusu 'in oldu.

Anadolu Efes'in play-off'ta saf dışı bıraktığı Real Madrid'in yıldız basketbolcusu Walter Tavares, 'Yılın En İyi Savunma Oyuncusu' ödülüne layık görüldü.

2.21 boyundaki 29 yaşındaki dev pivot, bu sezon maç başına 11.4 sayı 8 ribaund 1.8 blok ortalamalarıyla oynamıştı.

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