Son dakika spor haberi: Basketbolda play-off heyecanı başlıyor

Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor. Ligde normal sezonu ilk 8'de tamamlayan takımların karşılaşacağı play-off çeyrek final serisi oynanacak 2 maçla başlayacak. Play-off mücadelelerinde Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko, Pınar Karşıyaka, Tofaş, Beşiktaş Icrypex, Türk Telekom, Darüşşafaka Tekfen ve Empere Halı Gaziantep ekipleri kozlarını paylaşacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı, başlıyor.

Ligde normal sezonu ilk 8'de tamamlayan Anadolu Efes (1), Fenerbahçe Beko (2), Pınar Karşıyaka (3), TOFAŞ (4), Beşiktaş Icrypex (5), Türk Telekom (6), Darüşşafaka Tekfen (7) ve Empera Halı Gaziantep Basketbol'un (8) mücadele edeceği play-off çeyrek final serisinde yarın 2 karşılaşma oynanacak.

Pınar Karşıyaka, Türk Telekom'u konuk edecek. Diğer müsabakada ise Fenerbahçe Beko, Darüşşafaka Tekfen'i ağırlayacak.

Seride 2 galibiyete ulaşan takımlar, yarı finale yükselecek. İlk 2 maçta eşitlik olması halinde son 4 ekip arasında yer alacak takım, serinin 3. ve son müsabakasının ardından belli olacak.

Play-off çeyrek final serisinde ilk 2 maçların programı şöyle:

YARIN:

18.00 Pınar Karşıyaka-Türk Telekom (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

20.15 Fenerbahçe Beko-Darüşşafaka Tekfen (Ülker Spor ve Etkinlik)

14 MAYIS CUMA:

18.00 Anadolu Efes-Empera Halı Gaziantep Basketbol (Sinan Erdem)

20.15 TOFAŞ-Beşiktaş Icrypex (TOFAŞ)

15 MAYIS CUMARTESİ:

16.00 Türk Telekom-Pınar Karşıyaka (Ankara)

18.15 Darüşşafaka Tekfen-Fenerbahçe Beko (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

16 MAYIS PAZAR:

18.00 Empera Halı Gaziantep Basketbol-Anadolu Efes (Şahinbey)

20.15 Beşiktaş Icrypex-TOFAŞ (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

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