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BASKETBOL

Son dakika spor haberi: Basketbolda play-off heyecanı başlıyor

Basketbolda play-off heyecanı başlıyor
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 12.05.2021

Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor. Ligde normal sezonu ilk 8'de tamamlayan takımların karşılaşacağı play-off çeyrek final serisi oynanacak 2 maçla başlayacak. Play-off mücadelelerinde , , Pınar Karşıyaka, , , , ve Empere Halı Gaziantep ekipleri kozlarını paylaşacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'nde play-off heyecanı, başlıyor.

Ligde normal sezonu ilk 8'de tamamlayan (1), (2), Pınar Karşıyaka (3), (4), (5), (6), (7) ve 'un (8) mücadele edeceği play-off çeyrek final serisinde yarın 2 karşılaşma oynanacak.

Pınar Karşıyaka, Türk Telekom'u konuk edecek. Diğer müsabakada ise Fenerbahçe Beko, Darüşşafaka Tekfen'i ağırlayacak.

Seride 2 galibiyete ulaşan takımlar, yarı finale yükselecek. İlk 2 maçta eşitlik olması halinde son 4 ekip arasında yer alacak takım, serinin 3. ve son müsabakasının ardından belli olacak.

Play-off çeyrek final serisinde ilk 2 maçların programı şöyle:

YARIN:

18.00 Pınar Karşıyaka-Türk Telekom ()

20.15 Fenerbahçe Beko-Darüşşafaka Tekfen ( Etkinlik)

14 MAYIS CUMA:

18.00 Anadolu Efes-Empera Halı Gaziantep Basketbol ()

20.15 TOFAŞ-Beşiktaş Icrypex (TOFAŞ)

15 MAYIS CUMARTESİ:

16.00 Türk Telekom-Pınar Karşıyaka (Ankara)

18.15 Darüşşafaka Tekfen-Fenerbahçe Beko ()

16 MAYIS PAZAR:

18.00 Empera Halı Gaziantep Basketbol-Anadolu Efes ()

20.15 Beşiktaş Icrypex-TOFAŞ ( Kültür Kompleksi)

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