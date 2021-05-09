Anadolu Efes 84-74 Darüşşafaka Tekfen (MAÇ SONUCU - ÖZET)
ING Basketbol Süper Ligi’nin 30. hafta erteleme maçında Anadolu Efes, sahasında Darüşşafaka Tekfen’i 84-74 mağlup ederek normal sezon tek mağlubiyetle tamamladı.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 30. hafta erteleme maçında Anadolu Efes, sahasında Darüşşafaka Tekfen'i 84-74 mağlup etti.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Fatih Arslanoğlu, Mehmet Karabilecen
Anadolu Efes: Singleton, Erten Gazi 6, Ahmet Buğrahan Tuncer 20, Pleiss 12, Anderson 3, Dzanan Musa 14, Sertaç Şanlı 13, Yiğitcan Saybir 7, Tolga Geçim 7, Doğuş Balbay 2
Darüşşafaka Tekfen: Magette 15, Berk Demir 12, Andrews 14, Gulley 8, Jerrett 14, Luther 7, Sinan Güler 4, Doğuş Özdemiroğlu, Emircan Koşut, Erkan Veyseloğlu
1. Periyot: 18-22
Devre: 38-43
3. Periyot: 57–57
Beş faulle çıkanlar: 30.31 Pleiss, 33.40 Doğuş Balbay (Anadolu Efes)
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