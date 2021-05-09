09 Mayıs 2021, Pazar

BASKETBOL

Anadolu Efes 84-74 Darüşşafaka Tekfen (MAÇ SONUCU - ÖZET)

A. Efes sezonu tek mağlubiyetle bitirdi
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 09.05.2021

’nin 30. hafta erteleme maçında , sahasında ’i 84-74 mağlup ederek normal sezon tek mağlubiyetle tamamladı.

'nin 30. hafta erteleme maçında , sahasında 'i 84-74 mağlup etti.

Salon:

Hakemler: , ,

Anadolu Efes: Singleton, 6, 20, 12, 3, 14, 13, 7, Tolga Geçim 7, 2

Darüşşafaka Tekfen: Magette 15, Berk Demir 12, Andrews 14, Gulley 8, Jerrett 14, Luther 7, Sinan Güler 4, Doğuş Özdemiroğlu, Emircan Koşut, Erkan Veyseloğlu

1. Periyot: 18-22

Devre: 38-43

3. Periyot: 57–57

Beş faulle çıkanlar: 30.31 Pleiss, 33.40 Doğuş Balbay (Anadolu Efes)


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