09 Mayıs 2021, Pazar

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: Russell Westbrook Oscar Robertson'ın tarihi rekoruna ortak oldu! | Washington Wizards 133 - 132 Indiana Pacers

Russell Westbrook'tan tarihi performans!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 09.05.2021 Giriş Tarihi: 09.05.2021

NBA'de forması giyen , Indiana 'ı 133-132 mağlup ettikleri maçta kariyerinin 181. "triple double"ını yaparak NBA rekorunu egale etti. Bir diğer mücadelede , karşısında takımca 27 üçlük kaydederek kulüp rekorunu kırdı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

NBA'e 7 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda play-in turnuvasına katılma mücadelesi veren ile arasındaki maç, büyük çekişmeye sahne oldu. Misafir takım Wizards, 124-124'lük skorla uzatmaya giden karşılaşmayı 133-132 kazanarak puan tablosunda 9. sıraya yükseldi.

Wizards'ta 50 sayı, 5 ribaund, Westbrook ise 33 sayı, 19 ribaund, 15 asist üretti.

Üst üste iki maçta 15 ribaund ve 15 asist barajlarını geçerek lig tarihinde bunu başaran tek isim olan Westbrook, kariyerinde 181. kez üç istatistikte çift hanelere ulaştı.

32 yaşındaki all-star oyun kurucu, 'ın 1974'ten beri elinde tuttuğu "NBA tarihinin en fazla 'triple double' yapan oyuncusu" unvanına ortak oldu.

Pacers'ta 'in 35 sayı, 14 ribaunt, 8 asist ve 'in 30 sayı, 13 ribaunt, 13 asist, 3 top çalmalık performansı galibiyete yetmedi.

CURRY'DEN ÜÇ ÇEYREKTE 49 SAYI

Batı Konferansı'nın 8. sırasındaki , ağırladığı 'ı 136-97 yendi.

Takımca 27 üç sayılık basket kaydeden , kulüp rekorunu kırdı. , üç çeyrekte attığı 49 sayıyla Warriors'ı galibiyete taşıdı.

Thunder'da 17, Luguentz Dort 16 sayıyla oynadı.

SONUÇLAR

Philadelphia 76ers-Detroit Pistons: 118-104

Indiana Pacers-: 132-133 (uzatmada)

Toronto Raptors-Memphis Grizzlies: 99-109

Denver Nuggets-Brooklyn Nets: 119-125

Utah Jazz-Houston Rockets: 124-116

Portland Trail Blazers-San Antonio Spurs: 124-102

Golden State Warriors-Oklahoma City Thunder: 136-97

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