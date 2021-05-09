09 Mayıs 2021, Pazar

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: Basketbolda kritik hafta!

Basketbolda kritik hafta!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 09.05.2021

Basketbol Süper Ligi'nde küme düşecek ikinci ve son takım belli oluyor. Ege takımlarından Lokman Hekim Belediyespor ile 'dan biri lige veda edecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'nde 'dan sonra 2020-2021 sezonunda küme düşecek ikinci takım yarın belli olacak.

Ege ekiplerinden Lokman Hekim Belediyespor ile 'dan biri lige mendil sallayacak. Ligde normal sezonun son haftasında 29 maçta 9 galibiyeti bulunan Aliağa , 'da 'ne, 8 galibiyetle düşme hattındaki ise 'a konuk olacak.

Son 7 maçını kaybederek kendini ateşe atan Petkimspor, Bahçeşehir Koleji'ni yenerse veya Fethiye mağlup olursa ligde kalacak. Fethiye'nin ise lige tutunması için kendisinin galip gelip ikili averajda üstün durumda olduğu 'in yenilmesi gerekiyor. Geçen sezon 'nden 'e alınan iki takımdan biri yarın alacakları sonuçlara göre macerasını erken noktalayacak.

Daha önce 24 Nisan'da oynanması gereken son hafta maçları corona virüsü vakaları nedeniyle önce 3 Mayıs'a, sonra 8 Mayıs'a, ardından ise 10 Mayıs'a ertelenmişti. Fethiye, bu periyotta 17 Nisan'dan bu yana, Petkim ise 21 Nisan'dan beri maç yapamadı.

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