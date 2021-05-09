Son dakika spor haberi: Basketbolda kritik hafta!

Basketbol Süper Ligi'nde küme düşecek ikinci ve son takım belli oluyor. Ege takımlarından Lokman Hekim Fethiye Belediyespor ile Aliağa Petkimspor'dan biri lige veda edecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

ING Basketbol Süper Ligi'nde OGM Ormanspor'dan sonra 2020-2021 sezonunda küme düşecek ikinci takım yarın belli olacak.

Ege ekiplerinden Lokman Hekim Fethiye Belediyespor ile Aliağa Petkimspor'dan biri lige mendil sallayacak. Ligde normal sezonun son haftasında 29 maçta 9 galibiyeti bulunan Aliağa Petkimspor, İstanbul'da Bahçeşehir Koleji'ne, 8 galibiyetle düşme hattındaki Fethiye Belediyespor ise HDI Sigorta Afyon Belediyespor'a konuk olacak.



Son 7 maçını kaybederek kendini ateşe atan Petkimspor, Bahçeşehir Koleji'ni yenerse veya Fethiye mağlup olursa ligde kalacak. Fethiye'nin ise lige tutunması için kendisinin galip gelip ikili averajda üstün durumda olduğu Petkim'in yenilmesi gerekiyor. Geçen sezon Türkiye Basketbol Ligi'nden Süper Lig'e alınan iki takımdan biri yarın alacakları sonuçlara göre macerasını erken noktalayacak.



Daha önce 24 Nisan'da oynanması gereken son hafta maçları corona virüsü vakaları nedeniyle önce 3 Mayıs'a, sonra 8 Mayıs'a, ardından ise 10 Mayıs'a ertelenmişti. Fethiye, bu periyotta 17 Nisan'dan bu yana, Petkim ise 21 Nisan'dan beri maç yapamadı.

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