09 Mayıs 2021, Pazar
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Son dakika spor haberi: Potanın Perileri kampa girecek!
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası öncesi İstanbul'da kampa girecek. Milli takımımız, turnuva öncesinde Türkiye'de 2 hazırlık maçına çıkacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
17-27 Haziran'da İspanya ile Fransa'nın ortaklaşa düzenleyeceği FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek ay-yıldızlılar, Avrupa Şampiyonası öncesinde Türkiye'de 2 hazırlık maçı yapacak.
Milliler, 25 Mayıs Salı günü Belarus, 27 Mayıs Perşembe günü ise Rusya ile karşılaşacak.
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