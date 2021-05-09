09 Mayıs 2021, Pazar

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: Potanın Perileri kampa girecek!

Potanın Perileri kampa girecek!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 09.05.2021 Giriş Tarihi: 09.05.2021

, FIBA 2021 Kadınlar öncesi 'da kampa girecek. Milli takımımız, turnuva öncesinde 'de 2 hazırlık maçına çıkacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

17-27 Haziran'da ile 'nın ortaklaşa düzenleyeceği FIBA 2021 Kadınlar 'nda mücadele edecek ay-yıldızlılar, Avrupa Şampiyonası öncesinde 'de 2 hazırlık maçı yapacak.

Milliler, 25 Mayıs Salı günü , 27 Mayıs Perşembe günü ise ile karşılaşacak.

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