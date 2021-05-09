09 Mayıs 2021, Pazar

BASKETBOL

Pınar Karşıyaka 59-64 Burgos (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Pınar Karşıyaka Avrupa ikincisi!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 09.05.2021 Giriş Tarihi: 09.05.2021

Son dakika spor haberleri: Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi finalinde İspanyol ekibi Hereda San Pablo 'a 64-59 yenildi ve 2. oldu.

Rusya'da düzenlenen FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li Finalleri'nde şampiyonluk maçı oynandı.

Sırasıyla çeyrek finalde Nyumburk'u (84-73) ve yarı finalde de Zaragoza'yı (84-79) yenerek adını finale yazdıran Pınar Karşıyaka ile son şampiyon İspanyol temsilcisi Hereda San Pablo karşı karşıya geldi. Mücadele İspanyol ekibinin 59-64'lük galibiyetiylr sona erdi.

1. Periyot Sonucu | Pınar Karşıyaka 13-15 San Pablo Burgos

İlk Yarı Sonucu | Pınar Karşıyaka 28-29 San Pablo Burgos

3. Periyot Sonucu | Pınar Karşıyaka 39-46 San Pablo Burgos

Maç sonucu: 59-64

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