09 Mayıs 2021, Pazar
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Pınar Karşıyaka 59-64 Burgos (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Son dakika spor haberleri: Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi finalinde İspanyol ekibi Hereda San Pablo Burgos'a 64-59 yenildi ve 2. oldu.
Rusya'da düzenlenen FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li Finalleri'nde şampiyonluk maçı oynandı.
Sırasıyla çeyrek finalde Nyumburk'u (84-73) ve yarı finalde de Zaragoza'yı (84-79) yenerek adını finale yazdıran Pınar Karşıyaka ile son şampiyon İspanyol temsilcisi Hereda San Pablo Burgos karşı karşıya geldi. Mücadele İspanyol ekibinin 59-64'lük galibiyetiylr sona erdi.
1. Periyot Sonucu | Pınar Karşıyaka 13-15 San Pablo Burgos
İlk Yarı Sonucu | Pınar Karşıyaka 28-29 San Pablo Burgos
3. Periyot Sonucu | Pınar Karşıyaka 39-46 San Pablo Burgos
Maç sonucu: 59-64
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