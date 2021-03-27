27 Mart 2021, Cumartesi

BASKETBOL

Anadolu Efes'ten Vasilije Micic THY EuroLeague'de haftanın MVP'si seçildi

EuroLeague'de haftanın MVP'si Anadolu Efesli Micic
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 27.03.2021

forması giyen Sırp basketbolcu , THY EuroLeague'de 31. haftanın en değerli oyuncusu seçildi.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, 'in sahasında temsilcisi 'u 85-65 yendiği maçta 30 verimlilik puanıyla oynayan Micic, haftanın MVP'si unvanına layık görüldü.

Bu sezon üçüncü kez MVP seçilen Sırp oyun kurucu, mücadeleyi 21 sayı, 7 asist, 4 ribaunt ve 1 top çalmayla tamamlayarak takımının galibiyetinde ön plana çıkmıştı.



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