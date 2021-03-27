27 Mart 2021, Cumartesi
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Anadolu Efes'ten Vasilije Micic THY EuroLeague'de haftanın MVP'si seçildi
Anadolu Efes forması giyen Sırp basketbolcu Vasilije Micic, THY EuroLeague'de 31. haftanın en değerli oyuncusu seçildi.
Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, Anadolu Efes'in sahasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u 85-65 yendiği maçta 30 verimlilik puanıyla oynayan Micic, haftanın MVP'si unvanına layık görüldü.
Bu sezon üçüncü kez MVP seçilen Sırp oyun kurucu, mücadeleyi 21 sayı, 7 asist, 4 ribaunt ve 1 top çalmayla tamamlayarak takımının galibiyetinde ön plana çıkmıştı.
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