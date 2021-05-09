09 Mayıs 2021, Pazar
BİZE ULAŞIN
Anadolu Efes (1) – Gaziantep Basketbol (8)
Son dakika spor haberi: Basketbolda play-off eşleşmeleri belli oldu!
Basketbol Süper Ligi‘nde oynanan karşılaşmalar sonrası play-off eşleşmeleri belli oldu. İlk dört sırayı alan Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko, Pınar Karşıyaka ve Tofaş zorlu mücadelelerde ev sahibi avantajını elinde bulunduracak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi
ING Basketbol Süper Ligi'nde oynanan maçların ardından play-off eşleşmeleri belli oldu.
Play-offlarda karşı karşıya gelecek takımların eşleşmeleri şu şekilde;
Anadolu Efes (1) – Gaziantep Basketbol (8)
Fenerbahçe Beko (2) – Darüşşafaka Tekfen (7)
Pınar Karşıyaka (3) – Türk Telekom (6)
TOFAŞ (4) – Beşiktaş Icrypex (5)
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BASKETBOL HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Dev derbi! Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kasımpaşa - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig