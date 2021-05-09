09 Mayıs 2021, Pazar

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: Basketbolda play-off eşleşmeleri belli oldu!

Basketbolda play-off eşleşmeleri belli oldu!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 09.05.2021

Basketbol Süper Ligi‘nde oynanan karşılaşmalar sonrası play-off eşleşmeleri belli oldu. İlk dört sırayı alan , , Pınar Karşıyaka ve zorlu mücadelelerde ev sahibi avantajını elinde bulunduracak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi

'nde oynanan maçların ardından play-off eşleşmeleri belli oldu.

Play-offlarda karşı karşıya gelecek takımların eşleşmeleri şu şekilde;

(1) – (8)
(2) – (7)
Pınar Karşıyaka (3) – (6)
(4) – (5)

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