08 Mayıs 2021, Cumartesi

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: Cedi Osman'ın müthiş performansı galibiyete yetmedi! | Dallas Mavericks 110 - 90 Cleveland Cavaliers

Cedi'nin harika performansı galibiyete yetmedi!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 08.05.2021

NBA'de ile karşı karşıya geldi. , sahadan 110-90 galibiyetle ayrıldı. Temsilcimiz Cedi Osman'ın 22 sayılık harika performansı zafer için yeterli olmadı. İşte detaylar... | Son dakika spor haverleri

NBA'e 10 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nın 5. sırasındaki , play-off umudu kalmayan Cavaliers'ı yenerek peş peşe 3. galibiyetini aldı.

Ev sahibi Mavericks'te 24 sayı, 8 ribaunt, 20 sayı ve 18 sayı, 5 ribauntla oynadı.

Cavaliers cephesinde 27 sayı, Cedi Osman da 22 sayı, 7 asist, 5 ribauntla maçı tamamladı.

SON ŞAMPİYON LAKERS 7. SIRAYA GERİLEDİ

Batı Konferansı'nda play-off'lara doğrudan katılmak için büyük önem taşıyan mücadelede, aynı galibiyet yüzdesine sahip ile karşılaştı.

Ev sahibi , LeBron James'ten yoksun sahaya çıkan 'ı 106-101 mağlup ederek puan tablosunda rakibinin üstüne çıktı.

Trail Blazers'ın all-star oyunu kurucusu Damian Lillard, 38 sayıyla sahanın en skoreri oldu. C.J. McCollum da 21 sayılık katkıda bulundu.

Play-in turnuvası oynama riskiyle karşı karşıya kalan Lakers'ta Anthony Davis'in 36 sayı, 12 ribaunt, 5 asistlik performansı galibiyete yetmedi.

JAZZLI BOGDANOVİC 48 SAYIYLA KARİYER REKORU KIRDI

Lig lideri , konuk ettiği 'ı 127-120 yenerek art arda 4. maçını kazandı.

Jazz'ın Hırvat basketbolcusu Bojan Bogdanovic, 48 sayıyla kariyerinin en yüksek skoruna ulaştı. Kenardan oyun giren Jordan Clarkson da 21 sayı, 8 asist, 5 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı.

Nuggets'ta Michael Porter 31 sayı, 6 ribaunt ve Nikola Jokic 24 sayı, 13 asist, 9 ribaunt üretti.

SONUÇLAR

Philadelphia 76ers -New Orleans Pelicans: 109-107

Chicago Bulls-Boston Celtics: 121-99

Milwaukee Bucks-Houston Rockets: 141-133

Miami Heat-Minnesota Timberwolves: 121-112

Charlotte Hornets-Orlando Magic: 122-112

-: 110-90

Utah Jazz-Denver Nuggets: 127-120

Sacramento Kings-San Antonio Spurs: 104-113

Portland Trail Blazers-Los Angeles Lakers: 106-101

Phoenix Suns-New York Knicks: 128-105

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