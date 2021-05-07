07 Mayıs 2021, Cuma

BASKETBOL

Pınar Karşıyaka 84-79 Zaragoza (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Pınar Karşıyaka Avrupa'da finalde!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 Giriş Tarihi: 07.05.2021

Son dakika spor haberleri: Temsilcimiz Pınar Karşıyakai yarı finalde 'yı 84-79 mağlup ederek finale yükseldi.

FIBA Şampiyonlar Ligi Sekizli Final Turu yarı finalinde Pınar Karşıyaka, İspanyol temsilcisi Casademont 'yı 84-79 mağlup etti. Temsilcimiz bu sonuçla birlikte Rusya'nın Nizhny Novgorod kentinde düzenlenen organizasyonda finale yükseldi.

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 26-15'le önde geçen Pınar Karşıyaka devreyi de 43-33'lük skorla üstün kapadı. Üçüncü çeyreği İspanyol ekibi 60-57 önde geçerken son çeyrekte farkı kapayan Pınar Karşıyaka mücadeleden de 84-79'luk skorla galip ayrıldı ve finale yükseldi.

Pınar Karşıyaka'da Sek Henry 24 sayıyla oynarken Casademont Zaragoza'da Jacob Wiley 21 sayıyla mücadeleyi tamamladı.

Turnuvada final karşılaşması 9 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

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