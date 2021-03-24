24 Mart 2021, Çarşamba

BASKETBOL

Philadelphia 76ers 108-98 Golden State Warriors (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Furkan'lı Philadelphia kazandı!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 24.03.2021

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, 'ı 108-98 mağlup etti. Milli basketbolcumuz 12 sayı ile maçı tamamladı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, milli oyuncu 'ın 12 sayı attığı maçta deplasmanda 'ı 108-98 yendi.

NBA'e 6 maçla devam edildi. 'da Golden State 'ı 10 sayı farkla geçen Philadelphia 76ers, galibiyet serisini 3 maça çıkararak Doğu Konferansı'nda liderliğini sürdürdü.

Sezonun 31. galibiyetini elde eden 'ta 25 sayı, 13 ribaunt ve 4 asist, 22 sayı, 8 ribaunt ve 4 asist, 8'de 8 isabetle 18 sayı ve 11 ribaunt, mücadeleye ilk 5'te başlayarak 26 dakika süren alan Furkan Korkmaz ise 12 sayı, birer ribaunt ve asistle oynadı.

Galibiyet ve mağlubiyet sayısı 22'de eşitlenen Warriors'ta 24 sayı ve 10 ribaunt, 19 sayı ve 4 ribaunt, 16, 14 sayıyla maçı tamamladı.

James Harden asist rekorunu egale etti

, sezonun 30. galibiyetine, Moda Center'da konuk olduğu Portland Trail Blazers'ı 116-112 yenerek ulaştı.

Nets'te all-star 25 sayı ve 7 ribaundun yanı sıra 17 asiste ulaşarak bu kategoride kariyer rekorunu egale etti. Jeff Green 20, Joe Harris 17 sayıyla, Nicolas Claxton ise 16 sayı ve 9 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Bu sezon 18. kez kaybeden 25 galibiyetli Blazers'ta Damian Lillard 22 sayı ve 9 asistle takımın en skorer oyuncusu olurken, CJ McCollum 16 sayı, Robert Covington 13 sayı ve 9 ribauntluk performans gösterdi.

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