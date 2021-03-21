NBA'de Furkan Korkmaz'ın oynadığı 76ers Sacramento Kings'i yendi! İşte gecenin sonuçları
NBA'de Furkan Korkmaz'ın da forma giydiği Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers, sahasında Sacramento Kings'i 129-105 yendi. İşte gecenin sonuçları...
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers forması giyen milli oyuncu Furkan Korkmaz, 129-105 kazandıkları Sacramento Kings maçında 7 sayı kaydetti.
Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers'ın sahasında kazandığı karşılaşmada 18 dakika sahada kalan Furkan, 7 sayı ve 2 asistlik performans sergiledi.
Müsabakaya hızlı başlayan 76ers ilk periyotu 42-21 önde kapattı ve maç boyunca koruduğu farkla sahadan galip ayrılmasını bildi. Philadelphia ekibinde Tobias Harris 29 sayı, 11 ribaunt ve Dwight Howard 10 sayı, 13 ribaunt ile "double-double" yaptı.
Kings'te Buddy Hield'in 25 sayısı takımını mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi.
ANTETOKOUNMPO KARİYER REKORU KIRDI
Doğu Konferansı'nda zirve takibini üçüncü sırada sürdüren Milwaukee Bucks'ın San Antonio Spurs'u 120-113 mağlup ettiği maçta Giannis Antetokounmpo 26 sayı, 15 ribauntluk performansı ile "double-double" yaptı ve takımına galibiyeti getiren isim oldu.
Müsabakada aldığı 15 asist ile Antetokounmpo NBA kariyer rekorunu kırdı.
Spurs'te Lonnie Walker 31 sayı üretti.
LAKERS EVİNDE KAYBETTİ
Son şampiyon Los Angeles Lakers, sahasında Atlanta Hawks'a 99-94'lük skorla yenildi.
11 dakika süre alan LeBron James maçı 10 sayı ile tamamladı.
John Collins 27 sayı, 16 ribaunt ile Hawks'ın galibiyetine önemli katkıda bulundu.
SONUÇLAR
Los Angeles Lakers-Atlanta Hawks: 94-99
Philadelphia 76ers-Sacramento Kings: 129-105
Memphis Grizzlies-Golden State Warriors: 111-103
Milwaukee Bucks-San Antonio Spurs: 120-113
Los Angeles Clippers-Charlotte Hornets: 125-98
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