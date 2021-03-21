21 Mart 2021, Pazar

BASKETBOL

NBA'de Furkan Korkmaz'ın oynadığı 76ers Sacramento Kings'i yendi! İşte gecenin sonuçları

Furkan'lı 76ers kazandı!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 21.03.2021

NBA'de 'ın da forma giydiği Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers, sahasında 'i 129-105 yendi. İşte gecenin sonuçları...

'nde (NBA) Philadelphia 76ers forması giyen milli oyuncu , 129-105 kazandıkları maçında 7 sayı kaydetti.

Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers'ın sahasında kazandığı karşılaşmada 18 dakika sahada kalan Furkan, 7 sayı ve 2 asistlik performans sergiledi.

Müsabakaya hızlı başlayan 76ers ilk periyotu 42-21 önde kapattı ve maç boyunca koruduğu farkla sahadan galip ayrılmasını bildi. Philadelphia ekibinde 29 sayı, 11 ribaunt ve Dwight Howard 10 sayı, 13 ribaunt ile "double-double" yaptı.

Kings'te 'in 25 sayısı takımını mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi.

ANTETOKOUNMPO KARİYER REKORU KIRDI

Doğu Konferansı'nda zirve takibini üçüncü sırada sürdüren 'ın 'u 120-113 mağlup ettiği maçta Giannis Antetokounmpo 26 sayı, 15 ribauntluk performansı ile "double-double" yaptı ve takımına galibiyeti getiren isim oldu.

Müsabakada aldığı 15 asist ile Antetokounmpo NBA kariyer rekorunu kırdı.

Spurs'te 31 sayı üretti.

LAKERS EVİNDE KAYBETTİ

Son şampiyon , sahasında 'a 99-94'lük skorla yenildi.

11 dakika süre alan maçı 10 sayı ile tamamladı.

John Collins 27 sayı, 16 ribaunt ile Hawks'ın galibiyetine önemli katkıda bulundu.

SONUÇLAR

Los Angeles -Atlanta Hawks: 94-99

Philadelphia 76ers-Sacramento Kings: 129-105

Memphis Grizzlies-Golden State Warriors: 111-103

Milwaukee Bucks-San Antonio Spurs: 120-113

Los Angeles Clippers-Charlotte Hornets: 125-98

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