06 Mayıs 2021, Perşembe

BASKETBOL

THY EuroLeague'de Final-Four programı belli oldu! Anadolu Efes...

Final-Four programı belli oldu
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 06.05.2021

Temsilcimiz 'in de mücadele edeceği THY EuroLeague Final Four'un maç takvimi açıklandı. Anadolu Efes 28 Mayıs Cuma günü saat 19.00'da ekibi ile finale yükselmek için karşılaşacak.

THY Euroleague Final-Four'da müsabaka programları açıklandı. 'nın şehrinde bulunan 'da oynanacak olan mücadelelerde, 'yi temsil eden , 28 Mayıs Cuma günü saat 19.00'da ile karşılaşacak.

Final-Four programı şu şekilde:

28 Mayıs Cuma

19.00 CSKA Moskova - Anadolu Efes
22.00 -



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