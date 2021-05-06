THY EuroLeague'de Final-Four programı belli oldu! Anadolu Efes...

Temsilcimiz Anadolu Efes'in de mücadele edeceği THY EuroLeague Final Four'un maç takvimi açıklandı. Anadolu Efes 28 Mayıs Cuma günü saat 19.00'da Rus ekibi CSKA Moskova ile finale yükselmek için karşılaşacak.

THY Euroleague Final-Four'da müsabaka programları açıklandı. Almanya'nın Köln şehrinde bulunan Lanxess Arena'da oynanacak olan mücadelelerde, Türkiye'yi temsil eden Anadolu Efes, 28 Mayıs Cuma günü saat 19.00'da CSKA Moskova ile karşılaşacak.



Final-Four programı şu şekilde:



28 Mayıs Cuma

19.00 CSKA Moskova - Anadolu Efes

22.00 Barcelona - Olimpia Milano









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