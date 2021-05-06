06 Mayıs 2021, Perşembe

BASKETBOL

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oldu! Pınar Karşıyaka...

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oldu
BASKETBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 06.05.2021

'nde yarı finalistler belli oldu. Temsilcimiz Pınar Karşıyaka'nın rakibi oldu.

Rusya'nın Nihny Novgorod kentinde dün Pınar Karşıyaka ve İspanyol 'nın yarı final vizesi aldığı organizasyonda bugün de Fransa temsilcisi ile son şampiyon İspanyol Hereda San Pablo Burgos yarı finale kaldı.

Yarı finalde yarın saat 19.00'da Casademont Zaragoza-Pınar Karşıyaka ve saat 21.30'da Hereda San Pablo Burgos-SIG Strasbourg maçları oynanacak.

Yarınki müsabakaları kazananlar 9 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da final mücadelesine çıkacak. Kaybedenler ise aynı gün saat 16.00'da üçüncülük için karşılaşacak.

Pınar Karşıyaka yarı finalde! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BASKETBOL HABERLERİ
F.Bahçe G.Saray'ı devirdi ve seride öne geçti! F.Bahçe G.Saray'ı devirdi ve seride öne geçti!
Ergin Ataman'ın sözleşmesi uzatıldı Ergin Ataman'ın sözleşmesi uzatıldı
NBA'de Covid şoku! NBA'de Covid şoku!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör