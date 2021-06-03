03 Haziran 2021, Perşembe

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Icrypex'in Tofaş maçına ilişkin kural hatası başvurusu sonuçlandı!

Beşiktaş Tofaş maçı karara bağlandı!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 03.06.2021

, 'nin 24. hafta maçında ile karşı karşıya gelmişti. Siyah beyazlıların, oynanan mücadele sonrası kural hatası olduğuna ilişkin itirazı haklı bulundu. İşte ayrıntılar ve Beşiktaş'tan yapılan açıklamanın detayları... | Son dakika spor haberleri

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, () Yönetim Kurulu tarafından 18 Mart'ta reddedilen itirazın tarafından iptal edildiği belirtildi.

Tescillenen kural hatası neticesinde Kulübünün maddi veya manevi herhangi bir kayba uğramamış olmasının TBF adına büyük şans olduğunun vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pandemi koşullarında oynanan uzun ve yorucu sezonda ve takımlarının olumsuz etkilenmemesi ve oyuncularının mağdur olmaması adına, tescillenen kural hatası nedeniyle serinin şeklinin değiştiğini gerekçe göstererek play-off final serisi maçlarının oynanmasına ihtiyati tedbir kararı koydurma hakkımızı kullanmadığımızı kamuoyunun bilgisine sunar, Yönetim Kurulu ile üyelerini, almış oldukları haksız kararla ilgili olarak özeleştiri yapmaya, başta camiamız olmak üzere basketbolun tüm paydaşlarından özür dilemeye davet ederiz. Kazanmış olduğumuz hukuk mücadelesinden de anlaşılacağı üzere; Beşiktaş olarak geçmişte olduğu gibi bundan sonra da şanlı armamız altında sahada alın terleriyle emek veren sporcularımızın haklarını, her branşta ve platformda koruyacağımızın ve adaletin tecelli etmesi için sonuna kadar çaba göstereceğimizin bilinmesini isteriz."

Açıklamada, söz konusu dava için Beşiktaş'ın ödemiş olduğu avukatlık ücretinin TBF'den tahsil edilerek siyah-beyazlılara ödenmesine hükmedildiği de aktarıldı.

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