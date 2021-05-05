05 Mayıs 2021, Çarşamba

BASKETBOL

Era Nymburk 73-84 Pınar Karşıyaka (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Pınar Karşıyaka yarı finalde!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 05.05.2021 Giriş Tarihi: 05.05.2021

Pınar Karşıyaka, çeyrek finalinde ’u 84-73 yenerek yarı finale yükseldi.

8'li finalinde temsilcimiz Pınar Karşıyaka, 'dan ile 'nda karşılaştı.

Rakibini 84-73 yenen Pınar Karşıyaka, yarı finale yükseldi.

Temsilcimiz Pınar Karşıyaka, yarı finalde 7 Mayıs Cuma günü ekibi ile karşılaşacak.

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