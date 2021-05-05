05 Mayıs 2021, Çarşamba
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Temsilcimiz Pınar Karşıyaka, yarı finalde 7 Mayıs Cuma günü İspanyol ekibi Casademont Zaragoza ile karşılaşacak.
Era Nymburk 73-84 Pınar Karşıyaka (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Era Nymburk’u 84-73 yenerek yarı finale yükseldi.
FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li finalinde temsilcimiz Pınar Karşıyaka, Çekya'dan ERA Nymburk ile Nagorny Spor Salonu'nda karşılaştı.
Rakibini 84-73 yenen Pınar Karşıyaka, yarı finale yükseldi.
Temsilcimiz Pınar Karşıyaka, yarı finalde 7 Mayıs Cuma günü İspanyol ekibi Casademont Zaragoza ile karşılaşacak.
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