17 Mart 2021, Çarşamba

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: Lakers forması giyen yıldız basketbolcu LeBron James açıkladı! "NBA'de takım sahibi olmak istiyorum"

LeBron NBA'de takım sahibi olmak istiyor!
BASKETBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 17.03.2021 Giriş Tarihi: 17.03.2021

'nin () dünyaca ünlü oyuncularından , önemli açıklamalarda bulundu. Basketbolda yeteri kadar tecrübesi olduğunu belirten yıldız, Oyuna verecek çok şeyim var. Bu seviyede kazanmak için ne gerektiğini ve bir işi nasıl yöneteceğimi biliyorum. Amacım kendi NBA takımıma sahip olmak. Bunun er ya da geç gerçekleşeceğini biliyorsunuz." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

'li yıldız basketbolcu , gelecekte bir () takımının sahibi olmayı hedeflediğini söyledi.

Los Angeles 'ta forma giyen LeBron James, basketbolda yeteri kadar tecrübesi olduğunu belirterek, "Oyuna verecek çok şeyim var. Bu seviyede kazanmak için ne gerektiğini ve bir işi nasıl yöneteceğimi biliyorum. Amacım kendi NBA takımıma sahip olmak. Bunun er ya da geç gerçekleşeceğini biliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

ABD merkezli () şirketine ortak olduğu yönündeki haberleri de doğrulayan 36 yaşındaki oyuncu, "Ben ve ortağım , bu şirketin bir parçası olan ilk siyahiler olacağız. Sanırım bu oldukça havalı." değerlendirmesinde bulundu.

FSG'nin bünyesinde ekibi 'un yanı sıra takımı bulunuyor.

LeBron James, 2011 yılında da Liverpool'un yüzde 2'lik hissesini satın almıştı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
Fenerbahçe Beko - Zalgiris maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Beko - Zalgiris maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Philadelphia Furkan'la kazandı! Philadelphia Furkan'la kazandı!
Anadolu Efes ezdi geçti! Anadolu Efes ezdi geçti!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ