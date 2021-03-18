18 Mart 2021, Perşembe
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NBA'de 3 basketbolcu Covid-19'a yakalandı
NBA'de 10 Mart tarihinden beri 490 oyuncuya yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinde 3 basketbolcunun testi pozitif çıktı.
NBA'den yapılan açıklamaya göre, 10 Mart'tan bu yana 490 basketbolcuya uygulanan Kovid-19 testlerinde 3 pozitif vaka tespit edildi.
Testi pozitif sonuçlanan oyuncular, organizasyonun sağlık protokolleri doğrultusunda izin verilinceye kadar karantinada kalıyor.
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