05 Mayıs 2021, Çarşamba

BASKETBOL

THY Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu!

THY Avrupa Ligi'de eşleşmeler belli oldu!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 05.05.2021

play-off karşılaşmalarının ardından 'a yükselen 4 takım belli oldu. İşte o takımlar ve eşleşmeler...

ile 'nın ardından ve , son 4 takım arasına kaldı

play-off karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından Dörtlü Final eşleşmeleri de belli oldu.

Play-off çeyrek final serisinde ekibi 'e 3-2 üstünlük kuran Anadolu Efes, yarı finalde temsilcisi CSKA Moskova ile eşleşti.

Çeyrek finalde 'i eleyen Barcelona ile 'i saf dışı bırakan AX Armani Exchange Milan, yarı finalde rakip oldu.

'nde 2020-2021 sezonunun şampiyonunu belirleyecek Dörtlü Final, 'nın şehrinde 28-30 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek.

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