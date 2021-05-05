05 Mayıs 2021, Çarşamba

BASKETBOL

Ergin Ataman: Şampiyon olmayı hak ediyoruz

Ergin Ataman: Şampiyon olmayı hak ediyoruz
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 05.05.2021

'in, THY Euroleague play-off beşinci maçında 'i 88-83 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından başantrenör açıklamalarda bulundu. Ataman, "Biz iki senedir oynadığımız basketbolla Final-Four oynamayı, finali ve şampiyon olmayı hak ediyoruz. Bunun için mücadele edeceğiz" dedi.

Başantrenörü , maçının ardından yaptığı açıklamada, "Biz iki senedir oynadığımız basketbolla Final-Four oynamayı, finali ve şampiyon olmayı hak ediyoruz. Bunun için mücadele edeceğiz" dedi.

Anadolu Efes, THY Euroleague play-off beşinci ve son maçında 'nda karşılaştığı Real Madrid'i mağlup ederek Final-Four'a yükseldi. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, çok iyi bir play-off serisi geçirdiklerini söyleyerek, "Arkadaşım ve Real Madrid'i tebrik ederim. Çok iyi mücadele ettiler ve seriyi asla bırakmadılar. Bu akşam da üçüncü çeyrekte maçı koparabilirdik ama geri geldiler. Bu akşam en iyi maçımız değildi. İlk yarıda ve 'den az sayı bulduk. Ancak üçüncü çeyrekte ve 'in iyi oyunuyla farkı açtık. Real Madrid bu akşam çok fazla hücum ribaundu aldı ve bunlardan sayı buldular. Bu da maçı koparmamızı engelledi. Maçın sonunda Larkin'in devreye girmesi ve Simon'un sayılarıyla kazanmasını bildik ve şimdi Final-Four'dayız" şeklinde konuştu.

Simon'un son bölümde kaydettiği üç sayılık basketin çok önemli olduğunu vurgulayan Ataman, "Biz iki senedir oynadığımız basketbolla Final-Four oynamayı, finali ve şampiyon olmayı hak ediyoruz. Bunun için mücadele edeceğiz" dedi.

Bir süredir hastanede tedavi gören 'ten bu sabah bir mesaj aldığını belirten deneyimli başantrenör, "Bana, 'Ergin siz hak ediyorsunuz. Ben sana inanıyorum, kazanacaksınız. Benimle de yakından ilgileniyorsun, biliyorum. Tüm kalbimle seni destekliyorum.' şeklinde bir mesaj gönderdi. Değerli hocam Aydın Örs iki gün önce normal odaya çıktı. Ondan aldığım mesaj beni çok duygulandırdı. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendisine 'Sevgili hocam biz Türk antrenörlerinin daha çok işi var. Hep birlikte daha çok başarılar kazanacağız.' dedim" diye konuştu.
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