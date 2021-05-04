Final-Four aşkına! Anadolu Efes - Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | THY Euroleague

THY Euroleague play-off çeyrek final serisi beşinci maçında Anadolu Efes ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Anadolu Efes - Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi beşinci ve son maçında İspanya'nın Real Madrid takımını ağırlayacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Anadolu Efes - Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ANADOLU EFES - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda İspanyol temsilcisi Real Madrid ile karşılaşacak. Müsabaka 4 Mayıs Salı günü saat 19:45'te beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

Anadolu Efes ile Real Madrid bugüne kadar 36 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda Efes 11 kez rakibini mağlup ederken, Madrid de 25 defa kazanan taraf oldu. Bu sezon oynanan 6 karşılaşmada ise 3-3'lük eşitlik var.

AVRUPA KUPALARINDA 725. MAÇ

Anadolu Efes, Real Madrid ile oynayacağı karşılaşma ile birlikte Avrupa kupalarında 725. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'da oynadığı 724 müsabakada 412 galibiyet, 312 mağlubiyet aldı. Efes, Euroleague'de ise 477. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, 2001-2002 sezonundan itibaren çıktığı 476 karşılaşmada 255 kez parkeden galip ayrılırken, 221 defa da kaybetti.

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