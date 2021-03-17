17 Mart 2021, Çarşamba

BASKETBOL

Fenerbahçe Beko - Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | THY Euroleague

Fenerbahçe Beko - Zalgiris maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 17.03.2021 Giriş Tarihi: 17.03.2021

THY Euroleague'in 30. haftasında Beko ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, - Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beko Erkek Basketbol Takımı, THY 'nin 30. haftasında ekibi 'i ağırlayacak.

FENERBAHÇE BEKO - ZALGIRIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Müsabaka, beIN Sports Haber'den naklen yayımlanacak.

Sarı-lacivertli takım, organizasyonda çıktığı son 14 müsabakanın 12'sini kazandı, Zalgiris ise son 5 maçında 4 mağlubiyet yaşadı.

Avrupa Ligi'nde bu sezon oynadığı 29 karşılaşmada 17 galibiyet ve 12 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, haftaya averajla 7. sırada girdi. Yaptığı maçların 15'ini kazanan ve 14'ünü kaybeden Zalgiris ise 11. basamakta yer alıyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Litvanya'da oynanan karşılaşmayı Zalgiris, 37 sayılık farkla (99-62) kazanmıştı.

ile Zalgiris, 'nde 24. kez karşı karşıya gelecek. Organizasyonda iki takım arasında 2000 yılından itibaren oynanan 23 maçın 15'ini Fenerbahçe, 8'ini ise Zalgiris üstün tamamladı.

Öte yandan Fenerbahçe'de Edgaras Ulanovas ile Alex Perez, Zalgiris'te ise Joffrey Lauvergne, yarın forma giymeleri halinde eski takımlarına karşı mücadele edecek.

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