04 Mayıs 2021, Salı

BASKETBOL

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman 4. kez Final Four'da

Ergin Ataman 4. kez Final Four'da
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 04.05.2021

'in başarılı koçu kariyerinde 4. kez ’da mücadele edecek. Ataman son olarak 2018-2019 sezonunda da Anadolu Efes ile Final-Four’da ikinci oldu.

Başantrenörü , kariyerinde 4. kez 'da mücadele edecek.

THY Play-Off serisinde ekibi 'i geçen Anadolu Efes'de Başantrenör Ergin Ataman da kariyerinin önemli günlerinden birini yaşadı. Deneyimli çalıştırıcı, böylece Euroleague Final-Four'da 4. kez mücadele edecek. Daha önce Efes ile 1999-2000 sezonunda 'da düzenlenen finallerde yarıştı ve 3. oldu. Ataman, 2002-2003 sezonunda da ekibi ile yarışmış, turnuvayı yine 3. sırada tamamlamıştı. Deneyim çalıştırıcı, 2018-2019 sezonunda da Anadolu Efes ile Final-Four'da ikinci oldu.
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