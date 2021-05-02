02 Mayıs 2021, Pazar

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: Cedi Osman double double yaptı! | Cleveland Cavaliers 107 - 124 Miami Heat

Cedi Osman double double yaptı! Takımı...
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 02.05.2021 Giriş Tarihi: 02.05.2021

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers ile karşı karşıya geldi. 'da temsilcimiz Cedi Osman 15 sayı, 7 ribaund, 11 asistle iyi bir performans ortaya koysa da takımına galibiyeti getiremedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

, 'e 124-107 kaybederek üst üste 6. kez mağlup oldu.

Maça ilk beş başlayan milli oyuncumuz Cedi Osman, 38 dakika süre alırken 6/13 saha içi isabeti buldu ve 15 sayı, 7 ribaund, 11 asist ile triple double'a yakın bir performans sergiledi. 'te ve 25'er sayı üretti.

30 asistle oynayan ve 18 üçlük bulan Miami Heat'te 22, 20 sayı ile oynadı. ise 13 sayı 10 ribaund 6 asist 4 top çalma ile etkili oldu.

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