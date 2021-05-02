02 Mayıs 2021, Pazar
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Son dakika spor haberi: Cedi Osman double double yaptı! | Cleveland Cavaliers 107 - 124 Miami Heat
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers ile Miami Heat karşı karşıya geldi. Cavs'da temsilcimiz Cedi Osman 15 sayı, 7 ribaund, 11 asistle iyi bir performans ortaya koysa da takımına galibiyeti getiremedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Cleveland Cavs, Miami Heat'e 124-107 kaybederek üst üste 6. kez mağlup oldu.
Maça ilk beş başlayan milli oyuncumuz Cedi Osman, 38 dakika süre alırken 6/13 saha içi isabeti buldu ve 15 sayı, 7 ribaund, 11 asist ile triple double'a yakın bir performans sergiledi. Cavs'te Kevin Love ve Colin Sexton 25'er sayı üretti.
30 asistle oynayan ve 18 üçlük bulan Miami Heat'te Kendrick Nunn 22, Duncan Robinson 20 sayı ile oynadı. Bam Adebayo ise 13 sayı 10 ribaund 6 asist 4 top çalma ile etkili oldu.
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